Nordhausen: Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Nach dem mutmaßlichen Doppelmord von Nordhausen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Das hat die Haftrichterin am Samstagnachmittag entschieden.

Der Mann aus Nordhausen wurde demnach am Freitagnachmittag nach einem DNA-Treffer der Spurenauswertung in seiner Wohnung festgenommen und anschließend vernommen. Am Sonnabend entschied die Haftrichterin dann, dass der Mann in Untersuchungshaft kommt.