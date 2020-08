Die Polizei Nordhausen ermittelt wegen Hass-Kommentaren im Netz. Nachdem ein Video veröffentlicht wurde, in dem zu sehen ist, wie ein Kind in der Gemeinde Harztor einen Hund mit einem Blechtopf oder Blechnapf schlägt und andere Kinder dabei zusehen, kam es zu extremen Reaktionen in den sozialen Medien.