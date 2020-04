Chefarzt im Interview Warum holt Thüringen Corona-Patienten aus dem Ausland?

Hauptinhalt

Thüringen hilft in der Corona-Krise seinen europäischen Nachbarn. Am Mittwochabend flogen dafür vier Helfer der Uniklinik Jena nach Italien. Etwa zur gleichen Zeit landete in Nordthüringen ein Hubschrauber mit zwei Corona-Patienten aus Frankreich. Sie werden in der Lungenspezialklinik in Neustadt im Südharz behandelt. Zwei weitere Patienten aus Frankreich werden erwartet. Der Chefarzt und ärztliche Direktor der Lungenklinik in Neustadt, Dr. Bernd Kurz, gab MDR THÜRINGEN ein Interview.

Bildrechte: MDR/Flo Hossi von Isabelle Fleck