Drei 16-Jährige aus Nordhausen haben am Mittwoch eine Spritztour mit einem gestohlenen Auto unternommen. Unterwegs sollen sie mehrere Unfälle verursacht haben. Laut Polizei hatten die Minderjährigen den VW Golf in der Weidenstraße geknackt und waren über die A38 in Richtung Kassel gestartet.

Erst am Abend kamen die Beamten den Jugendlichen, die in einem Heim wohnen, auf die Spur. Eine Mitarbeiterin hatte sie verständigt. Der Fahrer des Autos stand offenbar unter Drogeneinfluss und war leicht alkoholisiert. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Den beschädigten Wagen entdeckten die Polizisten in der Sundhäuser Straße. Die Polizei sucht Zeugen, die den Wagen auf oder an der A38 gesehen oder einen Unfall beobachtet haben.