Das Kali-Unternehmen K+S darf im kommenden Jahr weiter salzhaltige Abwässer in die Werra einleiten. Das Regierungspräsidium Kassel genehmigte dies am Mittwoch für das hessisch-thüringische Werk Werra und das Werk Neuhof/Ellers bei Fulda. Die Grenzwerte werden leicht gesenkt. So gilt am Pegel Gerstungen ein Chloridwert von 2.400 statt bisher 2.500 Milligramm pro Liter. Auch für Magnesium und Kalium hat die Behörde nach eigenen Angaben Grenzwerte etwas gesenkt.

Das Kali-Unternehmen K+S freut sich über die Genehmigung. Bildrechte: dpa