Die Narren in Leinefelde-Worbis freuen sich auf Sketche, Bütten, Tänze und Lieder, die über Youtube gestreamt werden. Der Kanal des "Beuerscher Carnevalsverein " beginnt am Sonnabend um 19:19 Uhr sein Programm.

Die Narren von Berlingerode verteilen in diesem Jahr Geschenke. Der Berlingeröder Carneval Club verteilt an über 70 Mitglieder Päckchen mit Karnevalszubehör, wie etwa rote Nasen und Partyhüte. Die Präsente werden auch an Vereinsfreunde in Berlin, den Thüringer Wald oder Niedersachsen geschickt. Im Internet ruft der Club seine Mitglieder auf, Fotos von Kostümen und Dekorationen im Whatsapp-Status zu posten. Der Verein macht aus den Bildern eine Collage und veröffentlicht diese auf der eigenen Facebook-Seite.