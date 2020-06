In Nordhausen ist am Dienstag das neue Landeslager für Katastrophenschutz eingeweiht worden. In dem fensterlosen Gebäude sollen umfangreiches Material sowie die technische Ausrüstung für Katastropheneinsätze untergebracht werden. Die Bauzeit für das rund eine Million Euro teure Gebäude betrug nur acht Monate.

Das neue Katastrophenschutzlager in Nordhausen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK