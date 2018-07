Heringen | Berga: Nach Lkw-Unfall mit Klebstoff A38 gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall auf der A38 bleibt die Autobahn zwischen Heringen und Berga in Sachsen-Anhalt vorerst gesperrt. Die Räumung der Unfallstelle gestaltet sich schwierig. Nach Angaben der Thüringer Autobahnpolizei befinden sich noch mindestens 20 LKW zwischen Heringen und der Unfallstelle, die auf der zweispurigen Fahrbahn nicht wenden können. Am Mittwochnachmittag war ein mit Klebstofffässern beladener Lastwagen in die Böschung gefahren, umgekippt und in Brand geraten. Der Fahrer konnte schwer verletzt gerettet werden, ebenso wurde eine weitere Person ins Krankenhaus gebracht.

Bis in die Nacht war die Feuerwehr damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Bildrechte: Sebastian Jakob Die Autobahnpolizei Weißenfels will die Laster aus Sicherheitsgründen nicht über die durch verbrannten Klebstoff verunreinigte Fahrbahn an der Unfallstelle vorbei rollen lassen. Es werde befürchtet, dass sich die Chemikalie dadurch kilometerweit auf dem Asphalt verteilt, was weitere Schäden zur Folge haben könnte, sagte ein Sprecher. Eine Vielzahl von Fahrzeugen habe wenden können.



Die restlichen LKW, darunter ein Schwertransport, sollen bis zur Anschlussstelle Heringen zurück gebracht werden und dort die Autobahn verlassen. Die Autobahn muss jetzt vermutlich abgefräst werden, nachdem sich der Klebstoff auf der Fahrbahn verteilt hatte.

1,5 Stunden zusätzliche Fahrzeit

Jetzt wird überlegt, wie das bewerkstelligt wird. Eine Variante wäre, die Mittelleitplanke zu entfernen und sie über die Gegenfahrbahn zu leiten, eine andere wäre, die Sattelzüge über eine längere Strecke rückwärts fahren zu lassen. Autofahrer müssen derzeit etwa eineinhalb Stunden zusätzliche Fahrzeit einplanen. Auf der A38 und der Umleitungsstrecke haben sich Staus gebildet. Wann und wie der Klebstoff von der Fahrbahn beseitigt wird, ist noch unklar.

Erst am Dienstag hatte es auf der A 38 einen schweren Unfall gegeben. Zwischen Heiligenstadt und Leinefelde-Worbis war ein Lastwagen ungebremst auf einen Schilderwagen geprallt. Dabei wurde ein 57-Jähriger so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.