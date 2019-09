In der Goldenen Aue im Südharz steht wieder ein besonderes Naturschauspiel bevor: Bis zu 40.000 Kraniche werden in den Landkreisen Nordhausen und Mansfeld Südharz erwartet. Auf dem Weg nach Süden machen die Zugvögel am Stausee Kelbra und den angrenzenden Feldern Rast. Dort ruhen sie aus und schöpfen Kraft für den Weiterflug. Ab Oktober bis Ende Dezember darf die Aue bei Auleben und Kelbra daher nicht betreten oder befahren werden, wie der Landkreis Nordhausen am Dienstag mitteilte.