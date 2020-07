Am Mittwoch haben die Bauarbeiten am Harz-Kyffhäuser-Rennsteig-Radweg mit dem ersten Spatenstich in Heringen im Landkreis Nordhausen begonnen. Der rund sechs Kilometer lange Abschnitt zwischen Heringen und Bedra bildet einen wichtigen Lückenschluss im vorhandenen touristischen Radwegenetz, wie Wirtschaftsstaatssekretärin Valentina Kerst am Mittwoch sagte.

Radfahrer auf dem Unstrut-Radweg bei Dorndorf. Der neue Harz-Kyffhäuser-Rennsteig-Radweg soll an das Wegenetz angebunden werden. (Archivbild) Bildrechte: imago images / Schöning