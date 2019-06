Der Wald kommt ganz nah an die Lager-Ruinen heran. Ein Gedenkstein erinnert an das Grauen. Doch längst ist die Geschichte um das Konzentrationslager Ellrich-Juliushütte nicht aufgearbeitet. Die deutsch-deutsche Teilung hatte das verhindert. Hier war Sperrgebiet. Neue Funde bringen nun die Erinnerung.

Auf die verbrannten Überreste der Häftlinge des Konzentrationslager Ellrich-Juliushütte war man durch alte Privat-Fotos gestoßen. Rund 100 Fotos seien in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen abgegeben worden, sagte der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner. Darunter befanden sich auch Fotos, die ein amerikanischer Soldat gemacht hatte. Experten untersuchten danach die Stelle, wo sich das Krematorium des Lagers befand, und stießen auf die Massengräber.

Die Häftlinge starben an Entkräftung.Sie waren in halb verfallenen ehemaligen Gipsfabriken in der Nähe des Ellricher Bahnhofes ohne sanitäre Einrichtungen untergebracht. Mindestens zwölf Stunden mussten sie in unterirdischen Stollen im Südharz arbeiten, waren auch bei Produktion der sogenannten Vergeltungswaffen eingesetzt. Wie Jens-Christian Wagner weiter schilderte, hatten die Häftlingen nur drei Stunden Schlaf und hungerten. "Es war das Lager mit der höchsten Todesrate."