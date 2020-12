Die Landratswahl im Kreis Nordhausen ist nun auch offiziell abgesagt worden. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hob den ursprünglichen Termin am 28. Februar 2021 formell auf. Das teilte das Landratsamt in Nordhausen am Montagabend mit. Gleichzeitig wurden die für 28. Februar geplanten Bürgermeisterwahlen in Hohenstein und Werther abgesetzt. Hintergrund ist die angespannte Corona-Lage. Dadurch wären sowohl die Vorbereitung als auch die Wahl selbst erschwert worden, hieß es.