Das Radgeschäft Wüstermann in Sondershausen hat nach Informationen von MDR THÜRINGEN noch kein Lastenrad verkauft, beim Radladen Thiemrodt in Nordhausen zeigten die Kunden "kaum Interesse". Auch beim ADFC Nordhausen kamen keine Anfragen zu Lastenrädern an. Dort fehle zudem die Infrastruktur für Radfahrer, Radwege würden im Nichts enden.