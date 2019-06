Nordhausen Neues Massengrab im ehemaligen KZ Ellrich in Thüringen entdeckt

Nach dem neuen Fund sollen die Gräber auf dem ehemaligen Lagergelände an der Landesgrenze zu Niedersachsen würdig gestaltet werden. Unter Federführung der Nachbar-Gemeinden Walkenried in Niedersachsen und Ellrich in Thüringen hat sich dazu eine Arbeitsgruppe gebildet. Sie will dafür sorgen, die lokalisierten Sammelgräber würdig herzurichten. Auch sollen Wege angelegt und das bereits vorhandene Informationssystem erweitert werden.

Ellrich-Juliushütte war ein über Jahrzehnte vernachlässigter Ort, der nach 1945 von der deutsch-deutschen Grenze durchschnitten wurde, sagte der Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, Jens-Christian Wagner. Während es in Deutschland weitgehend vergessen sei, gelte Ellrich in Frankreich als eines der grauenhaftesten Konzentrationslager der Nationalsozialisten, in das viele französische Widerstandskämpfer deportiert worden waren. Mehr als 4.000 Menschen starben in den Jahren 1944 und 1945 in dem Lager.