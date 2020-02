Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes auf dem Gelände der Gedenkstätte Mittelbau-Dora ermittelt der Staatschutz. Wie die Polizei in Nordhausen am Donnerstag mitteilte, wurde er bereits im Januar entdeckt und anschließend zum Thüringer Landeskriminalamt gebracht. Untersuchungen haben nun ergeben, dass es sich um explosives Material handelt.

Der Sprengstoff war am 19. Januar von einem 15-jährigen Jungen entdeckt worden. Da der Gegenstand auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Mittelbau-Dora lag, könne ein politisches Motiv nicht komplett ausgeschlossen werden, so eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen des Staatsschutzes der Kriminalpolizei Nordhausen dauern an. Der Fundort liegt laut Polizei abseits des ehemaligen Hauptlagers. Wann, warum und von wem das explosive Material abgelegt wurde, ist bislang unklar. Offen ist auch die Frage, worum es sich bei dem Gegenstand genau handelte.