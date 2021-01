NNZ-Herausgeber Peter Greiner sagte MDR THÜRINGEN, er sehe in der Sperrung eine Retourkutsche des Oberbürgermeisters. Er und ein NNZ-Redakteur seien von Buchmann wegen Geheimnisverrats angezeigt worden, weil sie aus einem Anti-Korruptionsbericht der Stadt zitiert haben sollen. Das Verfahren war Ende 2020 eingestellt worden. Etwa zeitgleich habe man von der Stadt plötzlich keine Pressemitteilungen mehr erhalten. Mit der politischen Ausrichtung der Onlinezeitung habe das nichts zu tun, so Greiner. Er sei geborener DDR-Bürger und sage, was er denke.