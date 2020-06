Die vom Bundesinnenministerium verbotene Neonazi-Gruppe "Nordadler" hat auch eine Immobilie in Thüringen. Nach Recherchen von MDR THÜRINGEN haben Mitglieder der Organisation in Mackenrode (Kreis Nordhausen) vor zwei Jahren ein Haus gekauft. Seit dieser Zeit wird das Objekt immer wieder für Veranstaltungen genutzt. Allerdings gibt es bisher keine erkennbaren Überschneidungen mit anderen rechtsextremistischen Gruppen in Thüringen.

"Nordadler"-Mitglieder zogen nach Thüringen

Das Thüringer Innenministerium teilte im vergangenen Jahr auf eine Anfrage der Linksfraktion mit, dass sich das Personenpotenzial in Mackenrode im niedrigen zweistelligen Bereich bewegt. Mutmaßliche "Nordadler"-Mitglieder sollen in den vergangenen beiden Jahren nach Mackenrode oder in das niedersächsisch-thüringische Grenzgebiet gezogen sein.