Vor genau zwei Jahren an einem fast ebenso kalten und trüben Abend in Nordhausen rauschte und gluckerte es auf dem Gelände der Servicegesellschaft des Landkreises. Gerade hatte die Freiwillige Feuerwehr Bleicherode im benachbarten Atemschutzzentrum ihre Übung beendet, da taten sich vor dem Gebäude urplötzlich tiefe Löcher auf und rissen die gesamte Pflasterung in die Tiefe. Ein Erdfall. Genau zwischen zwei Gebäuden.

Das Erdloch aus der Luft betrachtet Bildrechte: Gebäudemesstechnik Beyermann

Nicht der erste an dieser Stelle. Im Winter 2010 war genau an dieser Stelle ein Schneeräumfahrzeug in einem zehn Meter tiefen Loch verschwunden. Der Fahrer konnte sich gerade noch befreien.



Diesmal fällt niemand in das Loch. Doch es ist mehr als vierzig Meter tief, und am Grund gurgelt das Wasser ins Nichts, berichtet Feuerwehrchef Gerd Jung, der sich kurz darauf mit einer Drehleiter über den Schlund wagte. Das ist nun genau zwei Jahre her. Inzwischen hat man geologische Messpunkte in der Nähe aufgestellt und wieder abgebaut. Ein tonnenschweres Salz Silo, das direkt neben dem Loch stand, in Sicherheit gebracht.