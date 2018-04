So etwas soll nie wieder passieren. Darüber sind sich die Nordhäuser aller Generationen heute einig.

Die Stadt hat am Mittwoch an die britischen Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg vor 73 Jahren erinnert. Mit einem Zeitzeugengespräch und einer Gedenkfeier wurde der fast 9.000 Opfer gedacht, die am 3. und 4. April 1945 ums Leben kamen. Mehr als 20 Schüler lauschten trotz Osterferien sieben Zeitzeugen, stellten Fragen und tauchten tief in die Erinnerungen der alten Leute ein.

Der 89-jährige Horst Maibohm war 16 Jahre alt, als er die Luftangriffe erlebte. Er erinnerte sich heute so: "Es war kurz nach 9 Uhr. Eine Sirene ging nicht mehr, weil einen Tag vorher schon der Strom weg war. Da hieß es, es ist Fliegeralarm. Wir haben in der Schützenstraße gewohnt, die gibt's heute gar nicht mehr. Wir wollten ins Amtsgericht, weil das ein großes Gebäude war. Aber wir haben das nicht mehr geschafft. Wir hörten auf dem Weg dorthin schon, wie es krachte. Da sind wir wahllos in irgendein Haus in den Keller gegangen. Da haben wir dann auch die 20 Minuten verbracht. Was ich da in dem Keller erlebt habe…" Und dann versagte ihm die Stimme. Horst Maibohm (Bildmitte) im Gespräch mit Schülern Bildrechte: MDR/Katharina Melzer

Dann erzählte er, wie es plötzlich dunkel wurde, wie er nach seinen Eltern schrie und sich die Ohren zuhielt, weil er fürchtete, sein Trommelfell würde platzen. Mit Tränen in den Augen berichtete er, wie seine gesamte Straße zerstört war, wie es brannte und wie er Menschen ohne Arme und Beine sterben sehen musste. Er selbst rettete sich mit seiner Familie zu den Großeltern nach Ilfeld. Dort erlebte er, wie die amerikanischen Truppen einmarschierten und der Zweite Weltkrieg ein Ende fand.