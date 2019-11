Im Prozess um drei Rezeptfälscher aus Brandenburg sind am Mittwoch in Thüringen die Urteile gefallen. Die Angeklagten müssen mehrjährige Haftstrafen verbüßen. Laut Urteil des Amtsgerichts in Nordhausen haben sie sich in 45 Fällen des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betrugs und der Urkundenfälschung schuldig gemacht.

Die Apotheker hatten Rezepte für teure Medikamente gefälscht und sie deutschlandweit in verschiedenen Apotheken eingelöst. So bekamen sie Arzneien, die sie dann in der eigenen Apotheke an tatsächlich Kranke weiterverkauften. Zum Auftakt des Prozesses in Nordhausen hatten die Angeklagten Geständnisse abgelegt.