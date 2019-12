Viele Kunden eines Paketzustellers in Thüringen werden wohl länger auf ihre Weihnachtsbestellungen warten müssen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren Unbekannte am Wochenende durch ein Fenster in das Lager in der Motorenstraße in Nordhausen eingedrungen und öffneten mindestens 100 Pakete. Über den entstandenen Schaden kann die Polizei noch nichts sagen.

In Nordhausen sind in einem Logistikunternehmen zahlreiche Pakete aufgerissen worden. (Symbolfoto) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK