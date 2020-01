Wanderer haben am Sonntag in einem Wald im Kreis Nordhausen eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde die stark verrostete Munition in der Nähe der Waldgaststätte Braunsteinhaus bei Ilfeld entdeckt. Spezialisten eines Kampfmittelräumdienstes brachten das rund 20 Zentimeter lange Geschoss mit dem Kaliber 7,5 Zentimeter zum Sprengplatz nach Wernrode im Kreis Nordhausen.

Die Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg in einem Wald bei Ilfeld im Kreis Nordhausen. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel