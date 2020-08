Damit sind für das Spiel insgesamt 1.500 Fans zugelassen. Dies gelte aber nur, wenn sich an der aktuelle Pandemiesituation nichts Gravierendes ändere, hieß es. Anstoß ist am kommenden Samstag (8. August) um 14 Uhr. Der Sieger zieht in das Finale gegen den FSV Martinroda am 22. August ein. Der Gewinner des Thüringenpokals spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den SV Werder Bremen.