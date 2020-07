Einen schlafenden Einbrecher hat die Mitarbeiterin eines Getränkemarkts Freitagmorgen in Sondershausen im Kyffhäuserkreis ertappt. Nach Angaben der Polizei war der 44-Jährige in der Nacht zu Freitag in das Gebäude eingedrungen, hatte dort Alkohol getrunken und Waren beschädigt. Anschließend schlief der Mann ein. So fand ihn die Mitarbeiterin am Morgen vor und alarmierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab 2,6 Promille.