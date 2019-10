Nordhausen Rezeptfälscher legen vor Gericht Geständnisse ab

Am Amtsgericht Nordhausen hat am Donnerstag ein Prozess gegen drei Rezeptfälscher begonnen. Zwei Inhabern und einer Mitarbeiterin einer Apotheke in Brandenburg wird Betrug und Urkundenfälschung in 45 Fällen vorgeworfen. Zum Auftakt legten die drei Angeklagten Geständnisse ab.

Die Angeklagten und ihre Anwälte Bildrechte: MDR/Alexander Reißland Laut Anklage sollen das Apotheker-Ehepaar und seine Mitarbeiterin mit gestohlenen Patientendaten Rezepte für teure Medikamente ausgestellt haben. Anschließend wurden diese Rezepte bundesweit in Apotheken vorgelegt. Die so erlangten Arzneien sollen über die Apotheke in Königs Wusterhausen an Patienten abgegeben und bei Krankenkassen abgerechnet worden sein. Bei den gehandelten Medikamenten handelte es sich laut Anklage um teure Präparate für chronische Erkrankungen wie Morbus Crohn, Rheuma oder Multiple Sklerose. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen beziffert den entstandenen Schaden mit 80.000 Euro.

Obwohl die Angeklagten ihren Wohnsitz nicht in Thüringen haben, ist die Justiz in Nordthüringen mit dem Fall befasst. Nachdem gefälschte Rezepte in Apotheken im Raum Nordhausen aufgetaucht waren, hatte die Kripo dort die Ermittlungen aufgenommen. Die Patientendaten hatten sich die Angeklagten nach MDR-Recherchen in Bad Lauterberg im benachbarten Landkreise Osterode (Niedersachsen) beschafft.