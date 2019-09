Mühlhausen | Nordhausen Prozess um getötetes Rentnerehepaar vorerst geplatzt

Der Prozess um den gewaltsamen Tod eines Ehepaares an Heiligabend in Nordhausen ist vorerst geplatzt. Wie das zuständige Landgericht Mühlhausen am Dienstag mitteilte, ist der Angeklagte laut eines ärztlichen Berichts der Justizvollzugsanstalt für längere Zeit verhandlungsunfähig. Der ursprünglich geplante Fortsetzungstermin am 18. September werde deshalb aufgehoben. Wenn sich der Zustand des Angeklagten stabilisiere, soll der Prozess am 7. Oktober neu beginnen.