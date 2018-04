Am Donnerstag hat in Sondershausen der erste Akt für ein ähnlich spektakuläres Projekt begonnen. Am Schacht V des Kali-Bergwerkes wurde mit dem Abbau des rund 40 Meter hohen Förderturms begonnen. Der 1914 errichtete stählerne Turm ist so etwas wie ein Fahrstuhl: An langen Seilen werden hier große Pakete mit Industriemüll rund 600 Meter tief in das stillgelegte Bergwerk herabgelassen, um dort eingelagert zu werden. Doch der Stahlturm ist buchstäblich in die Jahre gekommen und soll deshalb durch einen neuen ersetzt werden.

Donnerstagfrüh in Sondershausen: Der Kran für die Demontage des alten Turms ist in Stellung gegangen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt