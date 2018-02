2015 jedoch wurde amtlich untersucht und der hohe Nitratgehalt festgestellt. Das Wasser darf seitdem nur noch als Brauchwasser und für das Tränken von Tieren genutzt werden. Kathrin Theiler verlangte nun eine Trinkwasserleitung von der Gemeinde, bekam aber überall einen ablehnenden Bescheid. Schließlich startete sie eine Petition beim Landtag und hatte zunächst Erfolg. Das Umweltministerium wurde um Förderung in diesem Ausnahmefall gebeten. Am 8. Februar 2018 kam nun die endgültige Absage: Förderung sei nicht mehr möglich, die sei landesweit bereits in den 90er Jahren und sogar bis 2011 ausgiebig erfolgt.

Elektrische Grundwasserpumpe in einem Keller in Schern. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Umweltministerin Anja Siegesmund sieht den Wasserverband Nordhausen in der Verantwortung. Bildrechte: MDR/Karina Heßland-Wissel

Den Schwarzen Peter haben also weiterhin die Bewohner. Weder die Gemeinde noch der Wasserverband Nordhausen sehen sich in der Verantwortung. Dabei weist selbst Umweltministerin Siegesmund auf die hohen Gewinne von rund zwei Millionen Euro hin, die der Wasserverband in den vergangenen Jahren erzielt hat. Der Überschuss wurde allerdings an die Gesellschafter verteilt, also die Stadt Nordhausen und rund 20 weitere Kommunen. Dabei hätte der Wasserverband mit dem Geld den Bau der 430.000 Euro teuren Leitung problemlos stemmen können.



Eine Summe, die übrigens Kathrin Theiler für zu hoch hält. Immerhin liegt Schern nur drei Kilometer vom Hauptort Werther entfernt. Zwischen Feldern und der Straße wäre eine Wasserleitung ohne großen Aufwand zu verlegen, meint sie.



Doch der Wasserverband hat auch juristische Bedenken. Eine solche Summe für nur 15 Einwohner könnte juristisch als Veruntreuung ausgelegt werden, sagt Werthers Bürgermeister Weidt, der selbst Vorsitzender des Wasserverbandes ist. In der Konsequenz sollen die Einwohner ihr Trinkwasser weiterhin im Supermarkt kaufen.