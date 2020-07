Philipp Seeland wird neuer Trainer bei Oberligist Wacker Nordhausen. Das teilte der Verein am Montag mit. Seeland hatte bis zum Winter die zweite Mannschaft des Vereins in der Oberliga betreut. Indes treibt der insolvente Fußballverein die Planungen für die neue Saison weiter voran.

Am Dienstag steigt Wacker ins Training ein. Das sportliche Grundgerüst bestehe aktuell aus 16 Spielern, teilte der neue Trainer mit. Mit weiteren sechs Spielern werde aktuell verhandelt. "Bei meinem Abschied im Winter hatte ich gesagt, dass ich mich über ein Wiedersehen sehr freuen würde. Dass es jetzt so schnell gehen würde, damit hätte wohl zu diesem Zeitpunkt niemand gerechnet", erzählt der 30-Jährige, der eigenen Angaben zufolge keinen Moment gezögert hatte, als die Anfrage für den Trainerposten kam.

Bereits am Freitag hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Thomas Dithmar mitgeteilt, dass der Verein in der Oberliga an den Start gehen wolle. Seinen Angaben nach haben mehrere Sponsoren signalisiert, den Klub finanziell zu unterstützen. Vor gut zwei Wochen hatte das erst kurz zuvor neu gewählte Präsidium Insolvenz beim Amtsgericht angezeigt. Gleichzeit gab der Verein bekannt, nicht in der Regionalliga anzutreten.