Der Vergleich mit dem schier ewig unfertigen Berliner Großflughafen BER drängt sich förmlich auf: In Nordhausen ist 13 Jahre nach einem Grundsatzbeschluss am Freitag der erste symbolische erste Spaten für eine neue zentrale Feuerwache gestochen worden. Ende 2021 sollen 150 hauptamtliche und ehrenamtliche Feuerwehrleute einziehen können. In dem Gebäude sollen die Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr künftig unter einem Dach untergebracht werden.

Entwurfsgrafik für die neue Feuerwache in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Stadtverwaltung Nordhausen