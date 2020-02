Mittelbau-Dora Sprengsatz in Gedenkstätte ist Eigenbau-Feuerwerkskörper

Bei dem nahe der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora in Nordhausen gefundenen Sprengkörper handelt es sich nach Angaben der Polizei "augenscheinlich" um einen selbstgebastelten Feuerwerkskörper mit Zündschnur. Das Objekt hätte beim Entzünden zu massiven Verletzungen am Körper führen können, hieß es am Freitag. Konkrete Hinweise auf ein politisches Tatmotiv gebe es derzeit nicht.

Vor fünf Wochen am 19. Januar hatte ein 15-jähriger Junge in der Nähe der Gedenkstätte den verdächtigen Gegenstand entdeckt. Der Vater des Jungen gab das Päckchen bei der Polizei Nordhausen ab. Die Polizei geht davon aus, dass es einige Wochen am Fundort lag. Wegen der örtlichen Nähe zu einem stillgelegten Anhydrit-Tagebau war auch vermutet worden, es könne sich um alten Industriesprengstoff handeln. Das habe sich nicht bestätigt, so die Polizei.