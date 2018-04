Polizisten am Tatort in Nordhausen im August 2017. Bildrechte: MDR/WichmannTV/Tony Schmidt

Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann, der aus Osterode in Niedersachsen stammt, in ihrer Anklageschrift Heimtücke und niedere Beweggründe vor. Der 26-Jährige soll behauptet haben, Chef des Katastrophenschutzes in Erfurt zu sein - und seiner Mitstudentin dort eine Stelle besorgen zu können. Mit dem Angebot, sie zur Personalchefin zu machen, habe er ihre Zuneigung gewinnen wollen.



Die 22-Jährige übernachtete am Abend vor der angeblichen Vertragsunterzeichnung im August 2017 bei ihrem Mörder in Nordhausen. Als dem Studenten klar wurde, dass seine Lügen aufgedeckt würden, soll er der Frau mit einem Messergriff gegen den Kopf geschlagen haben. Dann schnitt er ihr laut Anklage die Kehle durch. Die Studentin aus Baden-Württemberg starb in Folge mehrerer Stiche und Schnitte.