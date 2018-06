Mann soll nach Mord an Studentin lebenslang in Haft

Nach dem Mord an einer Studentin in Nordhausen soll ein 27-Jähriger aus Niedersachsen lebenslang ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen forderte zusätzlich, bei der Tat vom August 2017 die Schwere der Schuld festzustellen. Der Angeklagte habe die arglose 22-Jährige heimtückisch, aus niedrigen Beweggründen und zur Verdeckung einer Straftat getötet, sagte Staatsanwältin Anja Deppe. Drei Mordmerkmale seien erfüllt.

Experten untersuchen den Tatort nach Spuren. Bildrechte: MDR/WichmannTV/Tony Schmidt

Ihrem Antrag schlossen sich der Nebenklägervertreter im Namen der Eltern sowie die Verteidigerin des fast durchgängig schweigenden Angeklagten an. "Es tut mir leid. Ich muss dafür gerade stehen", sagte der Student in seinem letzten Wort. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.



Nach Auffassung von Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung hat der voll schuldfähige Angeklagte die junge Frau erst mit einem Messergriff an der Schläfe verletzt und sie kurze Zeit später erstochen, damit die Tat verdeckt und sein Lügenkonstrukt nicht zusammenbreche. Er hatte dem Opfer aus Liebe einen Job beim Katastrophenschutz in Erfurt versprochen, den es gar nicht gab. In der Tatnacht bekam er Panik, weil er fürchtete, dass alles auffliegt.