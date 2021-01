Leergut-Tour zum Supermarkt alle zwei Wochen

So blieb das Problem bei den Theilers. Das Wasser aus dem Brunnen durfte nur noch zum Waschen und Duschen benutzt werden. Für alles andere holten sie stilles Wasser aus dem Supermarkt. Und alle zwei Wochen stand Kathrin Theiler mit zwei riesigen Säcken Pfandflaschen am Rückgabeautomaten. Sie wandten sich an die Gemeinde Werther, zu der die Siedlung Schern gehört. Bürgermeister Hans Jürgen Weidt (parteilos) kümmerte sich.

Doch beim Wasserverband kam er nicht weiter. Der Verband fürchtete, mit einer Wasserleitung nach Schern so etwas wie die Büchse der Pandora zu öffnen: Im Raum Nordhausen gibt es noch 160 weitere Familien mit Hausbrunnen-Versorgung. Eine Leitung nach Schern hätte 500.000 Euro gekostet.

An den Petitionsausschuss gewandt

Theilers wandten sich dann an den Petitionsausschuss des Thüringer Landtages. Der sah das Problem, machte sich schlau und kam zu der Erkenntnis: Der Wasserverband ist keineswegs gezwungen, die Siedlung Schern an die Wasserversorgung der Gemeinde Werther anzuschließen. Aber da war doch was mit Artikel 72, Grundgesetz: Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse aller Bürger.

Der Petitionsausschuss fand beim Umweltministerium ein offenes Ohr. Denn für die Verschmutzung des Brunnenwassers mit Nitrat waren die Theilers ja nicht selbst verantwortlich. Mit Datum vom 31. Dezember 2019 trat die "Förderrichtlinie Sonderprogramm Trinkwasserinfrastruktur ländlicher Raum" in Kraft. Die hilft beim Brunnenbohren und bei der Trinkwasserreinigung.

2020 versiegte auch noch der Brunnen der Theilers

Die Theilers behalfen sich zu diesem Zeitpunkt mit Wasser aus Plastikflaschen - zum Zähneputzen, Kochen, für Kaffee und Tee. Nur ihre Tiere durften das Wasser trinken, und auch zum Duschen und Blumengießen konnte es genutzt werden. Im September 2020 wurde es dann nochmal schlimmer. Der sowieso schon nitratverseuchte Hausbrunnen der Familie Theiler versiegte und reichte nicht einmal mehr zum Duschen. Einen normalen Brunnen nur etwas tiefer zu bohren hätte sich wegen des Nitratproblems nicht gelohnt. Häuser der Siedlung Schern. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Nun mussten Profis ran. Tatsächlich gab es einen Plan zu einer Wasserader, die unter dem Grundstück verläuft - nur eben tiefer als üblich. Dann lief alles wie am Schnürchen, erinnert sich Kathrin Theiler: Antrag, Genehmigung, Brunnenbaufirma. In nur wenigen Wochen wurde den Theilers ein 31 Meter tiefer Brunnen gebohrt. Und sie konnten die 85-prozentige Förderung in Anspruch nehmen. Statt 26.000 Euro mussten sie nur 4.500 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen. Ein erster Test ergab: Das Wasser aus diesem Brunnen enthält weniger Nitrat als es der Grenzwert vorschreibt.

Für die übrigen Scherner tickt die Förder-Uhr