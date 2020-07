Nordhausen Zentrale Notaufnahme im Südharz-Klinikum fertig umgebaut

In der zentralen Notfallaufnahme des Krankenhauses werden jährlich rund 31.000 Patienten behandelt. Die ehemaligen Räume der Notaufnahme entsprachen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an eine moderne Notaufnahme. Sie waren vor 25 Jahren in Betrieb genommen worden.

Blick in einen der Räume der fertig umgebauten Notaufnahme. Bildrechte: MDR/Heidje Beutel