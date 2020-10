Die Autobahn war bis zum Vormittag in beiden Richtungen voll gesperrt. Da an der Unfallstelle Diesel ausgelaufen war, musste nach der Bergung des Fahrzeugs das Erdreich ausgehoben werden. Mittlerweile wird der Verkehr in Richtung Leipzig wieder an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Göttingen soll die Sperrung noch bis zum Nachmittag andauern. Der Schaden wird derzeit mit 70.000 Euro angegeben.