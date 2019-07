Bei einem Unfall in Thüringen ist ein Auto in einem Feld gelandet. Einen ähnlichen Vorfall hatte es im Freistaat bereits am Wochenende gegeben.

Unfall auf A38: Autofahrer gerät ins Kornfeld

Bei dem Unfall auf der A38 nahe Nordhausen fuhr das Auto rückwärts in das Getreidefeld. Bildrechte: MDR/Autobahnpolizeiinspektion Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war ein 41-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch mit seinem Wagen auf der A38 von der Fahrbahn abgekommen. Bei Nordhausen stieß er gegen die Leitplanke und fuhr dann rückwärts in das Kornfeld neben der Autobahn.



Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Laut Polizei entstand allerdings am Fahrzeug und am Wildschutzzaun ein erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Wieso der Mann am Steuer die Kontrolle über das Auto verlor, war zunächst unklar.

Ähnlicher Unfall am Wochenende im Weimarer Land