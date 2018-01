Schwerer Unfall A38 bei Nordhausen nach Vollsperrung wieder frei

Einen Tag nach den schweren Unfällen auf der Autobahn 38 bei Nordhausen hat die Polizei die Vollsperrung aufgehoben. Nach Angaben der Autobahnpolizei rollt der Verkehr seit dem späten Donnerstagnachmittag wieder zweispurig. Am Vormittag war die Strecke mehr als 24 Stunden nach einem schweren Unfall mit einem Sportwagen teilweise wieder freigegeben worden. Ein Sprecher sagte, "die Reinigungsarbeiten auf den Hauptspuren seien beendet, auf dem Standstreifen dauerten sie noch an".

Nach dem Sportwagen-Unfall kam es am Stauende zu einem weiteren Unfall, bei dem mehrere Lkws verwickelt waren. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Der Sportwagen war am Mittwochmorgen auf einen Laster aufgefahren und unter den Sattelauflieger gerutscht. Dabei kam der Porschefahrer ums Leben, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die Identität des Unfallopfers steht bisher nicht fest. Zugelassen war der Porsche in Leipzig.



Der Sportwagen und der mit Milchpulver beladene Laster hatten Feuer gefangen, so dass die Feuerwehr die Fahrzeuge wegen der Hitze erst nicht erreichen konnte. Während der Löscharbeiten bildete sich dann eine klebrige Schicht auf der Autobahn, die eine Spezialfirma mit viel Aufwand entfernen musste. Wegen des Unfalls bildeten sich bereits am Mittwoch kilometerlange Staus. Auch die Umleitungsstrecken waren zum Teil komplett überlastet. Am Ende des Staus kam es außerdem noch zu einem weiteren Unfall: Fünf Laster und ein Pkw krachten ineinander. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt.