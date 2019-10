Ein Mann hat sich im Landkreis Nordhausen bei einem Sturz mit dem Fahrrad so schwer am Kopf verletzt, dass er am Unfallort gestorben ist. Der 66-Jährige sei in Ellrich auf einem Wiesenstück zu Fall gekommen und gegen ein Wasserrohr aus Beton gestoßen, teilte die Polizei am Montag mit.