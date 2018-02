Auf der A38 zwischen Großwechsungen und Bleicherode geriet am Montagnachmittag ein mit flüssigem Aluminium beladener Lastwagen ins Schleudern und kippte um. Nach Polizeiangaben wurde der Transportbehälter beschädigt - das flüssige Metall lief aus und verteilte sich über die Fahrbahn. Die Autobahn wurde zunächst in beide Richtungen komplett gesperrt. Gegen 19 Uhr wurde die Fahrbahn in Richtung Leipzig wieder freigegeben. Die Strecke in Richtung Göttingen bleibt voraussichtlich bis Dienstag gesperrt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Gutachter angefordert. Er soll untersuchen, wie massiv die Fahrbahn beschädigt ist.