Bei einem schweren Unfall auf der A38 ist am Mittwochmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, war ein Sportwagen auf einen Lastwagen aufgefahren und unter den Sattelauflieger gerutscht. Dabei starb der Fahrer. Wer er ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Nach dem Aufprall ging der Sportwagen in Flammen auf, das Feuer griff auf den Anhänger über. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN erlitt der Lkw-Fahrer einen Schock.

Wegen der Hitze konnten die Helfer zuerst nicht an den verunglückten Wagen herankommen. Deshalb machte die Autobahnpolizei zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern. Mittlerweile steht fest, dass in dem Sportwagen nur eine Person saß. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 230.000 Euro. Die Autobahn zwischen Nordhausen-Süd und Heringen musste für die Bergung voll gesperrt werden. Der Unfall hatte sich in Fahrtrichtung Leipzig ereignet.