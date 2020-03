Das Landgericht Mühlhausen hat einen Ex-Firmenchef wegen Schwarzarbeit in großem Stil zu einem Jahr und vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der 61-Jährige muss als Auflage außerdem 10.000 Euro an das Deutsche Rote Kreuz und das Kinderhilfswerk "Plan" zahlen. Der Mann hatte am Donnerstag die Vorwürfe erstmals zugegeben.