Kriminaltechniker am Tatort nach dem Tötungsverbrechen in Wernrode im Kreis Nordhausen Bildrechte: MDR/Kathleen Sturm/WichmannTV

Bei seinem Urteil sah das Gericht keine Mordmerkmale, wie die Nebenklage sie erkannt haben will. Den Tod des Vermieters habe der 38-jährige nach Auffassung der Richter aber nicht nur billigend in Kauf genommen. Er habe ihn aus Wut, Zorn und Ärger über das Vorgeschehen töten wollen. Dafür spreche, dass er das Messer bis zum Anschlag geführt habe. Das Gericht berücksichtigte bei seinem Urteil die Gesamtumstände und auch die erhebliche Alkoholisierung des Angeklagten. Es ordnete außerdem eine Unterbringung des Mannes in einer Entzugsklinik an. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Es ist davon auszugehen, dass die Nebenkläger in einer Revision eine härtere Strafe fordern.