Nach einem LKW-Unfall auf der Autobahn 38 bei Nordhausen sind am Mittwochvormittag beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Laut Polizei staut sich der Verkehr bis nach Nordhausen. Der LKW war in der Nacht zwischen Heringen und Berga in die Mitteleitplanke gefahren. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Aus dem LKW sind Flüssigkeiten ausgelaufen.