Der Wasserverband Nordhausen hat in den letzten Wochen aufgrund des Frostes mit Wasserrohrbrüchen und Zählerausfällen zu kämpfen. Wie der Verband mitteilt, kam es erst am Freitag zu einem größeren Rohrbruch zwischen den Gemeinde Münchenlohra und Großlohra. Dadurch könne es in den Ortsteilen von Großlohra am Wochenende zu Wassermangel kommen.

Viele Wasserrohre haben den Frost nicht überstanden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK