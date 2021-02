Feuerwehrleute am Mittwochvormittag vor dem Wohnhaus in Nordhausen.

Feuerwehrleute am Mittwochvormittag vor dem Wohnhaus in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

In Nordhausen ist am Mittwochmorgen die geplante Zwangsräumung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eskaliert. Nach Angaben der Polizei warf der 34 Jahre alte Mieter mit einem Brandsatz nach dem Gerichtsvollzieher. Die mit Brandbeschleuniger gefüllte Flasche sei am Boden zerschellt, habe aber nicht gezündet. Der Gerichtsvollzieher und die ihn begleitenden Polizisten hätten sich zurückgezogen und dabei 14 andere Hausbewohner ins Freie begleitet.