Feuerwehrleute am Mittwochvormittag vor dem Wohnhaus in Nordhausen. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

In Nordhausen hat sich ein Mieter am Mittwoch mit Gewalt gegen die Zwangsräumung seiner Wohnung gewehrt. Nach Angaben der Polizei wurde der 34 Jahre alte Mann nach mehreren Stunden in seiner Wohnung überwältigt. Er habe die Einsatzkräfte eingelassen. Waffen seien in seiner Wohnung nicht gefunden worden.