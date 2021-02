In Nordhausen ist am Mittwochmorgen die geplante Zwangsräumung einer Wohnung eskaliert. Nach Angaben der Polizei warf der Mieter mit einem Brandsatz nach dem Gerichtsvollzieher. Der Brandsatz habe aber nicht gezündet. In dem Mehrfamilienhaus halte sich neben dem Mann noch eine Bewohnerin auf, die der Mann nicht gehen lasse. Die Polizei vermutet, dass der Mann weitere Brandsätze in seiner Wohnung hat.