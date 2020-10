Wegen Bauarbeiten im Heidkopftunnel müssten Autofahrer auf der A38 ab Montag mit Behinderungen rechnen. Zunächst soll bis Anfang 2021 die Röhre in Richtung Göttingen saniert und deshalb vollgesperrt werden. Die zweite Röhre wird wechselweise für den Pendlerverkehr offen gehalten: Von Mitternacht bis Mittag ist die Südröhre in Richtung Göttingen geöffnet, von Mittag bis Mitternacht kann sie dann in Richtung Leipzig befahren werden. In der jeweils anderen Richtung rollen die Fahrzeuge über die Umleitungsstrecke.