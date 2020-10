Das 1917 errichtete Theater soll in den nächsten drei Jahren für 30 Millionen Euro umgebaut und erweitert werden. Die letzte grundlegende Sanierung des Hauses erfolgte im Jahr 1984. Mittlerweile wird das Theater den Anforderungen an einen modernen Spielbetrieb nicht mehr gerecht. Besonders an Platz mangelt es in dem alten Gebäude, Auflagen des Brandschutzes sind so beispielsweise kaum zu erfüllen.